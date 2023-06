Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer alkoholisiert unterwegs - Zeuge informiert die Polizei

Hagen (ots)

Polizeibeamte haben am 23.06.2023 gegen 22.00 Uhr einen 66-jährigen Autofahrer am Riegerbusch kontrolliert, nachdem ein Zeuge Hinweise zu einer möglichen Alkoholisierung des Mannes gab. Gegen 21.30 Uhr hielt sich der Autofahrer an der Eilper Straße auf. Dort bemerkte der Zeuge einen stark schwankenden Mann. Als er weiterhin beobachtete, dass sich der Mann in einen PKW setzte und losfuhr, entschied er sich die Polizei zu verständigen. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt und im wurde das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

