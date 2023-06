Polizei Hagen

POL-HA: Unter Alkoholeinfluss in Verkehrskontrolle geraten

Hagen (ots)

Nachdem eine 18-Jährige am 24.06.2023 gegen 01.25 Uhr in eine Polizeikontrolle geriet, stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol mit einem PKW unterwegs war, Sie war am Heigarenweg von Einsatzkräften angehalten worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Autofahrerin musste eine Blutprobe abgeben, ihr wurde das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum untersagt und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie erhielt eine Anzeige. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell