Polizei Hagen

POL-HA: Angetanzt und in U-Haft gekommen

Hagen-Mitte (ots)

Mit der sogenannten Antanzmethode haben am Mittwochnachmittag (21.06.2023) zwei Jugendliche (15 und 16) einen 19-jährigen Hagener bestohlen. Beide sind im Anschluss in Untersuchungshaft gekommen. Gegen 09.15 Uhr wurde der Schüler in der Hindenburgstraße von den Jugendlichen angesprochen und angetanzt. Dabei bemerkte der junge Mann, dass ihm plötzlich seine Armbanduhr fehlte. Er stellte die Täter zur Rede und forderte die Rückgabe der Uhr. Diese flüchteten allerdings vom Tatort. Durch sofort alarmierte Polizisten der nicht weit entfernten Polizeiwache konnten die Diebe im Bereich des Graf-von-Galen-Rings festgenommen werden. Die Tatbeute konnte im Anschluss dem 19-Jährigen wieder ausgehändigt werden. Die beiden Täter sind wegen Eigentumsdelikten der Polizei hinreichend bekannt. Sie haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz und wurden erst vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen ordnete ein Haftrichter am Donnerstagnachmittag (22.06.2023) Untersuchungshaft an. Die Jugendlichen befinden sich nun erneut hinter Schloss und Riegel. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell