Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener fährt gegen geparktes Auto

Hagen-Eckesey (ots)

Am Donnerstag, 22.06.2023, stieg ein 60-Jähriger gegen 18:15 Uhr in seinen PKW an der Schillerstraße Ecke Wielandstraße ein. Er hatte den Motor noch nicht gestartet, als es plötzlich zum Zusammenstoß kam. Ein Daimler hatte seinen Mazda im Vorbeifahren gerammt. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen Alkoholgeruch in der Umgebungsluft war. Der 62-jährige Mazdafahrer war betrunken. Ein Testgerät zeigte kurz darauf einen Wert von über 1,2 Promille an. Die Beamten nahmen den Mann zur Blutprobenentnahme mit auf die Wache. Gegen ihn wurde eine Anzeige vorgelegt und sein Führerschein sichergestellt. (hir)

