POL-HA: 41-jähriger Mann stürzt über den Lenker seines Fahrrades und verletzt sich schwer

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 41-jähriger Radfahrer verletzte sich am Mittwochmorgen (21.06.2023) bei einem Verkehrsunfall in Wehringhausen schwer. Der in Hagen wohnhafte Mann fuhr, gegen 10.15 Uhr, mit seinem Fahrrad über den gemeinsamen Fuß- und Radweg der Eugen-Richter-Straße in Richtung Buscheystraße. An der Bushaltestelle Obere Rehstraße kam ihm eine größere Gruppe von Schülerinnen und Schülern entgegen. Um einen Zusammenstoß mit den Fußgängern zu vermeiden, bremste der 41-Jährige stark ab, wobei das Vorderrad vermutlich blockierte. Der Mann stürzte über den Lenker nach vorne von seinem Fahrrad und schlug mit dem Kopf auf dem Gehweg auf. Dabei zog er sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in das nahegelegene Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Eugen-Richter-Straße zwischen der Rehstraße und dem Konrad-Adenauer-Ring. (sen)

