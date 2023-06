Polizei Hagen

POL-HA: Mann aus Iserlohn ohne Führerschein und mit abgelaufenem TÜV unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizisten fuhren am Mittwoch (21.06.) gegen 7.15 Uhr Streife in der Verbandstraße in Hohenlimburg. Hier sahen sie einen Citroen, bei dem die Hauptuntersuchung seit November 2022 fällig war. Die Beamten stoppten das Auto und kontrollierten den 22-jährigen Fahrer. Der Iserlohner gab an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann verständigte seine Mutter, damit diese den Citroen versetzen kann. Der 22-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (arn)

