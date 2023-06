Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst und Verkehrsdienst der Hagener Polizei ahnden bei gemeinsamer Kontrollaktion eine Vielzahl an Verkehrsverstößen

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem gemeinsamen Kontrolleinsatz ahndeten Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes und des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei am Mittwoch (21.06.2023) zahlreiche Verkehrsverstöße am Hauptbahnhof. Ab 07.30 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein kontrollierten die Polizisten insgesamt 90 Fahrzeuge und 120 Personen. Dabei erkannten und ahndeten sie zwei Handyverstöße und sechs Fälle von falschem Abbiegen. In elf Fällen waren Fahrer oder Mitfahrer in den kontrollierten Autos nicht angeschnallt, darunter auch drei Kinder. Während der Kontrollen am Graf-von-Galen-Ring hatten die Beamten auch immer den Fußgängerverkehr im Blick. Dabei fiel ihnen positiv auf, dass keiner der Passanten verbotswidrig bei Rot über die Ampel lief. Für die kommenden Wochen und Monate sind ähnliche Kontrolleinsätze bereits in Planung. (sen)

