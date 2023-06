Polizei Hagen

POL-HA: Zivilfahnder stellen bekannte Taschendiebin in der Innenstadt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Ein Ladendetektiv verständigte am Dienstag, 20.06.2023, gegen 12 Uhr die Polizei. Kurz zuvor beobachtete er in einem Geschäft am Friedrich-Ebert-Platz eine Frau, die sich auffällig verhielt. Sie näherte sich einer Kundin und versuchte deren Rucksack zu öffnen. Die Diebin ging professionell vor und verdeckte die Tat geschickt mit einem Kleidungsstück aus der Auslage. Die Kundin bemerkte das seltsame Verhalten, woraufhin die Gaunerin die Flucht ergriff. Die Zivilpolizisten fahndeten nach der Frau. Wie sich später herausstellte, veränderte sie ihr aussehen, indem sie ihre Kleidung wechselte. Wenig später griffen die Fahnder die 28-Jährige am Sparkassen-Karree auf. In einer Gürteltasche und ihren Hosentaschen führte sie Bargeld mit sich, welches aus weiteren Diebstählen zu stammen schien. Die Beamten nahmen die Frau, welche bereits in mehreren Städten in NRW wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, vorläufig fest. Das Bargeld stellten sie sicher und legten eine weitere Anzeige gegen die 28-Jährige vor. (hir)

