Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vom Unfallort geflüchtet und zwei verletzte Beifahrerinnen zurückgelassen

Blankenheim (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 01.20 Uhr, kam es auf einem Wirtschaftsweg im Bereich Blankenheim-Lommersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein mit drei Personen besetzter Pkw kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in einem Straßengraben mit einem Baum. Am Unfallort konnten die Rettungskräfte jedoch nur noch die beiden 17-jährigen, aus dem Bereich Blankenheim stammenden, Beifahrerinnen des Fahrzeugs antreffen. Beide waren leichtverletzt und mussten zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Sie gaben an, dass sich der Fahrer des Fahrzeugs nach dem Unfall in unbekannte Richtung entfernt hatte, nachdem er vergeblich versuchte, sein Auto aus dem Graben zu befreien. Im Rahmen der Fahndung konnte der 20-jährige Fahrer, ebenfalls aus dem Bereich Blankenheim stammend, im Bereich Blankenheim-Freilingen angetroffen werden. Auch er musste mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Da er augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Straßenverkehr. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

