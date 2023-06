Polizei Hagen

POL-HA: #sicherindenurlaub - Start des Ferienreiseverkehrs: Polizei Hagen führt Kontrollen durch und gibt Hinweise

Hagen (ots)

Die Sommerferien stehen vor der Tür und somit ist für zahlreiche Hagenerinnen und Hagener die Reisezeit angebrochen. Das Auto oder Wohnmobil steht schon für die Abfahrt in die Ferien bereit. Damit die Reise in den Urlaub ungetrübt und vor allem verkehrssicher erfolgt, führt die Polizei Hagen verstärkt Kontrollen durch. Während der Sommerferien gibt es insbesondere drei Aktionstage - diese finden an folgenden Freitagen statt: 23. Juni 2023, 07. Juli 2023 sowie am 21. Juli 2023. Das Ziel ist, Unfällen vorzubeugen und Bürgerinnen und Bürger für mögliche Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Es wird deshalb der klare Fokus auf den Verkehr gesetzt und genau hingeschaut.

Die Hagener Polizei plant die Kontrollen im Stadtgebiet. Ein Schwerpunkt werden Überprüfungen im Bereich der gefahrene Geschwindigkeit, der Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt, der richtigen Sicherung von Ladung und Gepäck, aber auch vor allem auch der richtigen Sicherung von Kindern im Auto sein.

Wichtige Hinweise vor Fahrtbeginn:

- Ist Ihr Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand? Sind die Reifen und Bremsen in Ordnung? Funktioniert das Licht?

- Ist das Gepäck im Auto richtig verstaut und gegen Herumfliegen bei einem Unfall oder in stärkeren Kurvenfahrten gesichert? Setzen Sie diese Punkte bitte auf Ihre Checkliste. Wenn Sie Fahrradträger oder eine Dachbox nutzen, stellen Sie sicher, dass auch hier alles in Ordnung ist, damit Ihre Ladung nicht zu einem Risiko für sich und andere wird.

- Bitte achten Sie vor Fahrtantritt zwingend darauf, möglichst ausgeruht zu starten. Studien haben ergeben, dass eine Stunde weniger Schlaf das Risiko für einen Verkehrsunfall bereits um das 1,3 fache erhöht. Zwei Stunden weniger Schlaf verdoppeln das Unfallrisiko. Müdigkeit am Steuer ist ein unterschätztes Unfallrisiko im Straßenverkehr.

Wesentliche Verhaltensregeln im Straßenverkehr:

- Haben Sie Ihren Fokus auf den Verkehr! Ob im Pkw oder auch im Wohnmobil: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko. Keine WhatsApp, keine Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene und das Leben Anderer gefährdet!

- Rettungsgassen retten Leben. Seien Sie Vorbild und machen Sie frühzeitig Hilfskräften den Weg zum Unfallort durch eine nutzbare Rettungsgasse frei. Jede Sekunde kann zählen!

- Eine erschreckende Zahl: Nur ein Drittel aller Kinder wird im Auto richtig gesichert! Die richtige Sicherung eines Kindes im Fahrzeug liegt in der Verantwortung der Eltern bzw. des Fahrzeugführenden. Für Kinder unter 12 Jahren gibt es keine Alternative zum Kindersitz! Passen Sie gut auf Ihren Nachwuchs auf, überprüfen Sie, ob Ihr Sohn oder Ihre Tochter richtig angeschnallt sind - es liegt in Ihrer Verantwortung, dass auch oder vor allem die jüngsten Passagiere im Fahrzeug richtig gesichert sind.

- Abstand rettet Leben! Abstandsunterschreitungen sind, neben zu hoher Geschwindigkeit sowie Fahrstreifenwechseln, wesentliche Ursachen von Unfällen auf Autobahnen.

- Wenn Sie während der Fahrt müde werden, machen Sie eine Pause. Kommen Sie lieber ein paar Minuten später an Ihrem Ziel an, als einen schweren Unfall zu verursachen.

Die Polizei Hagen wünscht Ihnen eine allzeit gute und sichere Fahrt! (arn)

