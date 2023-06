Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs

Hagen (ots)

Bereits am 31. Oktober 2022 kam es in der Hagener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Personen stellten in der Halloween-Nacht Einkaufswagen auf die Fahrbahn und brannten in diesen Kartonagen ab. Jugendliche warfen darüber hinaus einen Einkaufswagen gegen einen Linienbus. Beamten der Hagener Kripo ist es gelungen, mehrere Tatverdächtige nach den Vorkommnissen in der Nacht zu Allerheiligen zu identifizieren (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5395988 ).

Eine bislang unbekannte männliche Person, die einen Einkaufswagen gegen einen Bus warf, konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Der Mann wurde jedoch bei der Tat gefilmt. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Fotos der Person finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/108358

(arn)

