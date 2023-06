Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst vollstreckt Haftbefehl am HBF - Drogen und Springmesser aufgefunden

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 19.06.2023, kontrollierten Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei gegen 10 Uhr einen 28-jährigen Hagener am Berliner Platz. Schnell fanden die Polizisten heraus, dass er durch die Hagener Staatsanwaltschaft in zwei Fällen zur Festnahme ausgeschrieben war. Es bestand ein U-Haftbefehl wegen einer Rauschgiftstraftat. Weiterhin war er aufgrund eines Verkehrsdelikts zur Festnahme (sechs Monate Strafvollstreckung) ausgeschrieben. Die Beamten nahmen ihn unverzüglich fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Gegen 12:00 Uhr konnten die selben Beamten mehrere junge Männer auf dem Berliner Platz feststellen, die sich auffällig verhielten. Als sie die Ordnungshüter erblickten, entfernte sich ein Mann in Richtung der Straße Am Hauptbahnhof. Die beiden anderen Männer aus Gevelsberg (16, 17) konnten sofort gestellt werden. Sie führten eine Rauschgiftfeinwaage und jeweils höhere Bargeldbeträge mit sich. Bei einer Durchsuchung konnten die Beamten bei einem der Männer Marihuana auffinden, welches er in seiner Unterhose versteckt hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Beide erhielten Bereichsbetretungsverbote für den Hagener Hauptbahnhof. Sie konnten nach Absprache mit den Erziehungsberechtigen eigenständig nach Hause fahren. Das Marihuana, die Feinwaage sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt.

Bei weiteren Kontrollen im Hauptbahnhofsbereich stellte das Team des Schwerpunktdienstes ein seitliches Springmesser sicher und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (hir)

