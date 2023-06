Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss in Geschwindigkeitskontrolle geraten

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung hielten Polizeibeamte am Montagabend (19.06.2023) in der Innenstadt einen 55-jährigen Autofahrer an, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Gegen 19.30 Uhr wurden die Beamten am Märkischen Ring auf den BMW des Mannes aufmerksam, weil dieser zu schnell fuhr. Sie hielten den 55-jährigen Fahrer an und konfrontierten ihn mit ihren Feststellungen. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Auffälligkeiten der Pupillen des Mannes und führten einen Drogentest mit ihm durch. Dieser schlug auf Kokain an. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (sen)

