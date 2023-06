Polizei Hagen

POL-HA: Senior nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots)

Ein 79-Jähriger löste am Samstag (17.06.) gegen Mittag einen Polizeieinsatz in Haspe aus. Seine Ehefrau hatte sich aufgrund seiner starken Alkoholisierung aus Angst zu einer Nachbarin geflüchtet, da sie einen Übergriff zu ihrem Nachteil befürchtete. Sie gab an, in der Vergangenheit bereits mehrfach von ihm mit dem Tode bedroht worden zu sein. Als Polizisten eintrafen und mit dem Senior sprechen wollten, weigerte er sich ihnen die Tür zu öffnen. Er schrie mehrmals, dass die Einsatzkräfte sein Grundstück nicht betreten dürften. Im weiteren Verlauf trafen die Beamten vor dem Haus auf den 79-Jährigen. Er reagierte stark aggressiv, kam den Beamten sehr nahe und forderte sie wild gestikulierend auf, sein Grundstück zu verlassen.

Als ihm die Einsatzkräfte mitteilten, dass er der Wohnung verwiesen wird und ein mehrtägiges Rückkehrverbot erhält, schimpfte er auf Polnisch und weigerte sich, die Polizisten zu begleiten. Als eine Polizistin den Hagener besänftigen wollte, erhob er die Hand gegen sie und schrie, dass er mit ihr nicht sprechen wird.

Als die Beamten ihn aus dem Haus geleiteten, schlug er die Hand eines Polizisten weg und versuchte ihn zu schlagen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten gegen seine Frau und anderen Personen sowie zur emotionalen Beruhigung, wurde der Mann dem Polizeigewahrsam Hagen zugeführt. Hierbei sperrte er sich immer wieder. Während der Fahrt im Streifenwagen randalierte er darüber hinaus, trat gegen den Beifahrersitz und beleidigte einen Polizisten vulgär. Ein Atemalkoholvortest war, aufgrund seines alkoholisierten Zustands, nicht möglich. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes. Der 79-Jähirge konnte am Abend aus dem Gewahrsam entlassen werden. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands, Bedrohung sowie Beleidigung. Alle Beamten blieben unverletzt und dienstfähig. (arn)

