Polizei Hagen

POL-HA: Auto kippt nach Zusammenstoß mit Baum auf die Seite

Hagen-Vorhalle (ots)

Sonntag (18.06.) gegen 22.50 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem Fiat auf der Weststraße in Richtung Wetter. In Höhe der Autobahnauffahrt A1, Fahrtrichtung Köln, kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem Baum zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Auto auf die Seite. Zeugen richteten das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Polizei auf und kümmerten sich um den Mann aus Wetter, der sich schwere Verletzungen zugezogen hatte. Seine 24-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht. Beide kamen jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte den Fiat sicher. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.100 Euro. (arn)

