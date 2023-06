Polizei Hagen

POL-HA: Trickbetrüger flüchtet mit PKW und verletzt Zeugen

Hagen-Haspe (ots)

Am Freitag, 16.06.2023, bemerkten zwei Zeugen gegen 20:00 Uhr einen Trickbetrug auf der Hasper Kirmes. An einem Verkaufsstand ergaunerte ein Unbekannter beim Geldwechseln mehrere Banknoten. Beide nahmen fußläufig die Verfolgung des Mannes auf. In der Tillmannstraße sprang dieser in einen Audi. Die zwei Hagener versuchten die Türen der Fahrerseite zu öffnen. Der Betrüger fuhr jedoch los. Dabei stürzte der 52-jährige Verfolger auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Täter wird als zirka 1,70 m - 1,80 m groß, mit osteuropäischem Erscheinungsbild, rundem Gesicht und Glatze beschrieben. Er trug ein gelbes T-Shirt und eine dunkle Hose. Besonders auffällig war, dass in seinem rechten Mundbereich einige Zähne fehlten. Hinweise auf den Betrüger nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

