Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Drogenbesitzer per Haftbefehl gesucht

Merseburg (ots)

Am Ostermontag, den 10. April 2023 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei in den Vormittagsstunden auf dem Bahnhof Merseburg einen Reisenden. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle/Saale. Demnach wurde der 23-Jährige bereits im Mai 2021 wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitstrafe von 120 Tagen verurteilt. Da er lediglich die Hälfte der Geldstrafe zahlte und sich trotz ergangener Ladung nicht dem Strafantritt gestellt hatte, erging am 30. März dieses Jahres der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den syrischen Staatsangehörigen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Da er nicht in der Lage war, die verbleibenden 600 Euro Geldstrafe zu begleichen, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

