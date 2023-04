Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Teenager werfen mit Steinen und beschädigen Wetterschutzhaus

Stendal (ots)

Am Ostersonntag, den 9. April 2023 wurde die Bundespolizei gegen 18:00 Uhr über mehrere Personen informiert, welche sich am Bahnhof Stendal Hochschule aufhalten und Steine auf Züge werfen sollen. Eine sofort eingesetzte Streife begab sich mit Blaulicht und Martinshorn zum Ereignisort und stellte vor Ort drei 13-jährige Jungen sowie eine durch einen Steinschlag beschädigte Scheibe eines Wetterschutzhauses fest. Da der Verdacht der Sachbeschädigung bei den drei deutschen Jugend-lichen bestand, wurden sie in Gewahrsam ge- und zur Dienststelle mit-genommen. Die jeweiligen Erziehungsberechtigten wurden verständigt und die Teenager an sie übergeben. Zudem fertigten die Bundespolizisten die entsprechende Strafanzeige. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell