Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bedrohung und gefährliche Körperverletzung: Bundespolizisten vollstrecken Untersuchungshaftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 5. April 2023 klickten in den Vormittagsstunden in ei-nem Regionalexpress die Handschellen: Eine Streife der Bundespolizei befand sich im Zug, der auf der Strecke Burg - Magdeburg eingesetzt war und kontrollierte einen Reisenden. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass der 34-jährige Inder seit dem 24. Februar dieses Jahres durch das Amtsgericht Karlsruhe per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Gegen den Mann wird wegen Bedrohung sowie mehreren gefährlichen Körperverletzungen ermittelt. Da er sich verborgen gehalten und keinen festen Wohnsitz hatte sowie unbekannten Aufenthalts war, erging der Untersuchungshaftbefehl. Die-sen eröffneten die Bundespolizisten den Gesuchten, nahmen ihn fest und zunächst mit zur Dienststelle. Am Nachmittag erfolgte die Vorführung vor dem Amtsgericht Magdeburg. Die zuständige Richterin bestätigte den Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die ausschreibende Behörde wurde über die Vollstreckung des Haftbefehls sowie den Verbleib des Mannes informiert.

