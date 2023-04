Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei: 36-Jährigen mit gleich drei Haftbefehlen gestellt

Halle/Saale (ots)

Am Mittwoch, den 5. April 2023 stellten Bundespolizisten in Halle/Saale gegen 11:50 Uhr einen 36-Jährigen mit gleich drei offenen Haftbefehlen, welche die Staatsanwaltschaft Halle/Saale binnen einer Woche im März dieses Jahres erlassen hatte. Demnach wurde der Rumäne zwei Mal im Juli und einmal im August 2022 zu jeweils 5 Tagen Erzwingungshaft oder der Zahlung von jeweils 250 Euro Bußgeldern, aufgrund begangener Ordnungswidrigkeiten, verurteilt. Da er weder die Geldstrafen zahlte noch sich dem Haftantritt, trotz ergangener Ladung, stellte, erließ die Staatsanwaltschaft Halle/Saale schließlich die Haftbefehle. Diese wur-den dem Gesuchten eröffnet. Daraufhin beglich er die offenen Forde-rungen von 750 Euro und war fortan ein freier Mann. Die ausschreibende Behörde wurde im Anschluss durch die eingesetzten Beamten in Kenntnis gesetzt.

