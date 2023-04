Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Im Jahr 2018 verurteilt, 2021 folgt Haftbefehl, 2023 Vollstreckung durch Bundespolizei

Halle/Saale (ots)

Am Sonntag, den 2. April 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei kurz vor Mitternacht auf dem Hauptbahnhof Halle/Saale einen Reisenden. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 42-Jährige seit Oktober 2021 per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wurde. Dementsprechend verurteilte das Amtsgericht Salzgitter den Deutschen bereits im Jahr 2018 wegen Betruges in mehreren Fällen zu einer Geldstrafe von 1500 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheits-strafe von 100 Tagen. Der Mann zahlte lediglich einen Teil der Geldstrafe, so dass aktuell noch 420 Euro zu begleichen oder 28 Tage Restfreiheitsstrafe abzugelten waren. Da er zusätzlich dazu unbekannten Aufenthaltes war und sich so der Vollstreckung entzog, erging 2021 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Gesuchten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Da er die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, wurde er am heutigen Tag gegen 01:45 Uhr an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde hierüber im Anschluss und der Haftbefehl wurde entsprechend gelöscht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell