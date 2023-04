Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vergessener Rucksack führt zu Strafanzeige

Halle/Saale (ots)

Am Freitag, den 31. März 2023 stellte eine Streife der Bundespolizei auf einer Sitzbank in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle/Saale gegen 09:30 Uhr einen augenscheinlich herrenlosen Rucksack fest. Mehrmalige Ausrufe sowie die Befragungen nach dem Eigentümer im näheren Umfeld blieben erfolglos. Demnach wurde ein Teilbereich der Haupthalle geräumt und abgesperrt. Zeitgleich erfolgte die Anforderung eines Sprengstoffspürhundes. Zudem ergab eine Videoauswertung, dass der Rucksack gegen 08:00 Uhr von seinem Eigentümer auf der Sitzbank vergessen wurde. Außerdem war nachzuvollziehen, dass eben dieser Besitzer sich kurz darauf zum Bahnsteig begab, um den Zug in Richtung Frankfurt am Main für seine Weiterfahrt zu nutzen. Nach Kontaktaufnahme zum Zugpersonal und Lautsprecherdurchsagen in der Bahn meldete sich der Eigentümer mit einer zutreffenden Beschreibung des Rucksackes. Er gab ein, einen Freund mit der Abholung seines Eigentumes im Bundespolizeirevier Halle zu beauftragen. Die Beamten wiesen den indischen Staatsbürger eindringlich darauf hin, welche Auswirkungen ein herrenloses Gepäckstück auf das subjektive Sicherheitsempfinden anderer Reisender sowie auf den störungsfreien Reiseverkehr haben kann. Der angeforderte Sprengstoffspürhund zeigte kein auffälliges Verhalten, welches auf Sprengstoff hinweisen würde. Somit wurde der Rucksack sichergestellt und auf der Dienststelle routinemäßig durchsucht. Hierbei wurde ein Cliptütchen mit ca. 4,3 Gramm betäubungsähnlicher Substanzen, vermutlich Cannabis sowie szenetypische Utensilien aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der zuvor abgesperrte Bereich gegen 10:00 Uhr wieder freigegeben. Die Bundespolizei hat zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den 21-Jährigen eingeleitet. Sein Freund nahm den Rucksack anschließend in Empfang. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahls kann es sonst zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers sowie wie im aktuellen Fall beschrieben zu Strafanzeigen kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell