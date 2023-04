Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mit Klappstuhl: Graffititäter gestellt

Magdeburg (ots)

Am Karfreitag, den 7. April 2023 wurde die Bundespolizei in Magdeburg durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 10:30 Uhr über eine Person im Gleisbereich am Rangierbahnhof Magdeburg-Rothensee un-terrichtet. Der Hinweisgeber vermutete, dass der gesichtete Mann ein Graffiti an einen der abgestellten Züge angebracht hatte. Zwei Streifen begaben sich daraufhin sofort vor Ort. Die Bundespolizisten fanden mit Hilfe des Anrufers tatsächlich ein frisches Graffiti von circa zehn Quadratmetern an einem Güterwaggon vor. Im Rahmen der Nahortsbereichsfahndung stellten die Einsatzkräfte einen 33-jährigen Deutschen im Nahbereich fest. Dieser gab auf Nachfrage sofort zu, das Graffiti angebracht zu haben. Er führte eine Plastetüte mit 9 Sprühflaschen, Handschuhe sowie einen Klappstuhl bei sich. Diesen benötigte er laut eigener Aussage, um das Graffiti auch an höheren Stellen des Waggons anbringen zu können. Dem Tatverdächtigen wurde der Tatvorwurf der Sachbeschädigung eröffnet. Die Bundespolizisten nahmen ihn für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle und stellten neben den vermutlichen Tatwerkzeugen auch sein Smartphone sicher. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertig, bevor der Mann die Dienststelle wieder verlassen konnte.

