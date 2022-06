Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Trickdiebstahl durch einen angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke; Drei Täter erbeuten bei einer 93-jährigen Frau kein Diebesgut

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Donnerstagvormittag, kurz nach 11 Uhr klingelte zunächst ein Mann an der Haustür bei einer 93-jährigen Frau in einem Anwesen im Zedernweg.

Er gab an, angeblich "Mitarbeiter der Stadtwerke Weinheim" zu sein. Gemeinsam mit einem weiteren "Mitarbeiter", der hinzukam, wollten sie die Wasserqualität im Haus der 93-Jährigen testen.

Während er gemeinsam mit der Frau in der Küche war, öffnete der zweite Mann unbeobachtet die Haustür und verschaffte einem dritten Täter Zutritt in das Haus. Die beiden Männer gelangten in das Obergeschoss des Einfamilienhauses und durchsuchten dort sämtliche Behältnisse.

Noch während der Anwesenheit der drei Täter in dem Haus wurde die 93-jährige Frau misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Täter verließen ohne Diebesgut das Haus.

Beim Eintreffen der Polizei hatten die Täter bereits das Weite gesucht. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Frau beschreibt zwei der Täter wie folgt: Circa 30 Jahre alt; zwischen 160 und 175 cm groß; dunkle schwarze Haare; korpulente Statur; gepflegtes Erscheinungsbild; jeweils bekleidet mit einer weißen Hose und einer dunkelblauen Weste; vermutlich ein Namensschild auf Brusthöhe (die Aufschrift konnte sie nicht ablesen); die Männer sprachen sehr gut Deutsch und waren höflich

