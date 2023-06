Polizei Hagen

POL-HA: Per Haftbefehl gesuchter Mann möchte Verlust seines Personalausweises auf Polizeiwache anzeigen - Dokument bei Durchsuchung aufgefunden

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagmorgen (19.06.2023)kam ein per Haftbefehl gesuchter Mann zur Polizeiwache in der Innenstadt und wollte den Verlust seines Personalausweises anzeigen, den ein Polizeibeamter bei einer anschließenden Durchsuchung in der Kleidung des Mannes fand. Gegen 09.00 Uhr betrat der 31-Jährige die Wache in der Bahnhofstraße und sagte den Beamten, dass er seinen Ausweis verloren hat. Bei einer Überprüfung der mündlich angegebenen Personalien des Hageners stellte sich heraus, dass er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war und per Haftbefehl gesucht wurde. Die festgelegte Geldstrafe konnte der Mann nicht bezahlen, weshalb die Polizisten ihn verhafteten. Bei einer anschließenden Durchsuchung fand ein Beamter den verloren geglaubten Ausweis des 31-Jährigen in dessen Kleidung. (sen)

