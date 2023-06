Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Unfallbeteiligten nach Zusammenstoß zwischen Rollerfahrer und Kind in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Elektroroller und einem Kind sucht die Polizei Hagen nach einem Unfallbeteiligten. In der Kölner Straße wurde eine 9-Jährige am Samstag (17.06.) gegen 17.30 Uhr bei dem Unfall leicht verletzt. Die Mädchen war mit einem Elektroroller zusammengestoßen, als sie aus Richtung des Kirchplatzes der evangelischen Kirchengemeinde Hagen-Haspe die Straße überqueren wollte. Das Mädchen gab an, dass der unbekannten Fahrzeugführer die Kölner Straße in Richtung Gevelsberg befahren hatte. Durch den Zusammenstoß seien beide zu Boden gestürzt. Der unbekannte Mann habe sich kurz nach ihrem Wohlbefinden erkundigt und angeboten sie nach Hause zu begleiten. Die 9-Jährige habe das Angebot jedoch abgelehnt, da sie den Heimweg nicht mit einer fremden Person antreten wollte. Der Fahrer des Elektrorollers entfernte sich im weiteren Verlauf von der Unfallstelle. Er sei ca. 30-40 Jahre alt und schlank gewesen. Er hatte schwarze kurze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Die Polizei Hagen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet den Unfallbeteiligten sowie Zeugen darum, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 -986 2066 entgegengenommen. (arn)

