POL-PDLD: Busfahrer wird Weiterfahrt untersagt

Offenbach (ots) - Im Laufe der letzten Tage kam es in der Niedergasse in Offenbach zu einem Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht. Der PKW des Geschädigten war hierbei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Am Samstagmorgen stellte dieser einen erheblichen Schaden von mindestens 4000EUR an seinem Fahrzeug fest. Aufgrund des Schadensbildes am Fahrzeug des Geschädigten und der Tatsache, dass weiße ...

mehr