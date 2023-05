Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht durch weißen PKW

Offenbach (ots)

Im Laufe der letzten Tage kam es in der Niedergasse in Offenbach zu einem Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht. Der PKW des Geschädigten war hierbei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Am Samstagmorgen stellte dieser einen erheblichen Schaden von mindestens 4000EUR an seinem Fahrzeug fest. Aufgrund des Schadensbildes am Fahrzeug des Geschädigten und der Tatsache, dass weiße Lackanhaftungen festgestellt werden konnte, ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben muss. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell