POL-OE: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Hanemicke (ots) - Am Mittwoch (12. April) hat sich gegen 17:15 Uhr auf der L 512 zwischen Olpe und Attendorn ein Alleinunfall ereignet. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Straße in Richtung Attendorn. Kurz nachdem er in Eichhagen seine Fahrt begann, kam er in Höhe eines Hotels im Bereich Hanemicke nach rechts von der Fahrbahn ab. Ursächlich könnte hierfür ein gesundheitliches Problem des Fahrers gewesen ...

mehr