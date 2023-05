Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Altdorf, Hauptstraße - 05.05.2023, 09-12 Uhr (ots)

Am Freitagvormittag zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Altdorf ein am Straßenrand geparkter dunkelblauer Volvo von einem vorbeifahrenden oder einparkenden Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel gestreift und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell