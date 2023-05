Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von PEDELEC

Bad Bergzabern; 01.05.2023, 04:30 Uhr- 14:00 Uhr (ots)

Bad Bergzabern Im Zeitraum vom 01.05.2023, 04:30 Uhr-14:00 Uhr, wurde in Bad Bergzabern, in der Lessingstraße ein PEDELEC der Marke Cube Stereo Hybrid 120 Race 625 entwendet. Dieses Befand sich in einem von außen nicht einsehbaren Vorgarten. Vermutlich musste der Täter das Rad durch schieben fortbewegen, da der Bordcomputer, welcher zum Fahren benötigt wird zuvor vom Besitzer abmontiert wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

