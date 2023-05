Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennender PKW - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Donnerstag, den 04.05.2023 gegen 03:00 Uhr, geriet ein in der Vogesenstraße in Landau abgestellter PKW in Brand. Auf Grund der ersten Erkenntnisse wird derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden sein. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

