POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Wörth am Rhein (ots) - Starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wörth löste einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Schnell stelle sich heraus, dass die Bewohnerin ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte, welches anbrannte. Es kam weder zu Personen noch Sachschäden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Pressestelle Telefon: 07271 9221-1802 piwoerth@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

