Polizei Hagen

POL-HA: Polizistin will helfen und wird von betrunkener Frau angegriffen

Hagen-Mitte (ots)

Eine Kriminalpolizistin sah am Montag (19.06.) gegen 14 Uhr aus ihrem Auto heraus auf der Eduard-Müller-Straße eine erheblich betrunkene Frau mit einem Kinderwagen. Die Beamtin konnte beobachten, wie die Frau in Richtung Amtsgericht lief und auf dem Weg zwei Mal stürzte. Hierbei ließ sie den Kinderwagen los, der daraufhin ein Stück weit die Straße herunterrollte. Die Polizistin hielt an und sprach die 39-Jährige an, um ihr zu helfen. Sie teilte ihr mit, Polizeibeamtin zu sein. Die stark angetrunkene Frau reagierte jedoch hoch aggressiv und schlug der Beamtin mit der Hand gegen den Arm sowie in das Gesicht und beleidigte sie "dumm zu sei". Eine weitere Zeugin des Vorfalls wählte den Notruf der Polizei. Nach Eintreffen eines Streifenwagens wurde die 39-Jährige in Gewahrsam genommen, sie hatte einen Atemalkoholwert von 3,1 Promille. In dem Kinderwagen fanden die Einsatzkräfte eine halb volle Vodkaflasche. Der Ehemann der Frau erschien im weiteren Verlauf auf der Polizeiwache. Das Jugendamt wurde hinzugezogen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung sowie Beleidigung gegen die 39-jährige Hagenerin. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell