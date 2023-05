Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230514 - 0553 Frankfurt-Bornheim: Geschädigter und Zeugen - bitte melden!

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin bestieg am Samstag, den 13. Mai 2023, gegen 01.20 Uhr, zusammen mit ihrer Begleitung an der Station Friedberger Warte den Bus der Linie M34 in Richtung Bornheim.

Hier fielen ihr fünf bis sechs Jugendliche auf, von denen einer einen vor ihm sitzenden Fahrgast provozierte, indem er ihm mehrmals durch die Haare fasste. Hierüber amüsierte sich dann die komplette Gruppe.

Schließlich schlugen und traten alle Personen der Gruppe auf den etwa 18-jährigen Geschädigten ein. Einer hing an der Querstange des Buses und trat gegen den Körper des Geschädigten. Der Busfahrer hielt daraufhin unplanmäßig in der Dortelweiler Straße an und öffnete die Türen. Die Täter flohen in Richtung der Comeniusstraße.

Im Gespräch mit der Zeugin verzichtete der Geschädigte auf die Verständigung von Rettungskräften.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: Etwa 14 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Schmächtige Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Hat ein rundes Gesicht und trägt eine Zahnspange. Bekleidet mit einer Baseballmütze der Marke Gucci, einer Umhängetasche der Marke Gucci, einer beigen Polyestersportjacke, einer beigen Hose und weißen Sneaker.

2. Täter: Etwa 14 Jahre alt und 170-175 cm groß. Normale Figur, schwarze, wellige Haare, zum Pferdeschwanz gebunden. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schwarzer Flaumbart. Bekleidet mit einer Bluejeans und einer hellen Polyestersportjacke.

Die Frankfurter Polizei bittet den Geschädigten, bzw. weitere Zeugen des Vorfalles, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510600 in Verbindung zu setzen.

