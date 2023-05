Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230514 - 0552 Bundesautobahn 661: In Schlangenlinien über die Autobahn

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen meldeten am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 01.00 Uhr, einen Pkw, der in Schlangenlinien auf der A661 in Richtung Oberursel unterwegs sei.

Daraufhin wurden mehrere Funkstreifen entsandt, um die Situation zu klären. Tatsächlich konnte das besagte Fahrzeug festgestellt werden. Der Fahrer des Audi sollte einer Kontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch alle Anhaltesignale und versuchte, sich der beabsichtigten Kontrolle zu entziehen.

Im Bereich der Abfahrt Oberursel-Nord kollidierte der Audi mit einem Funkstreifenwagen, dessen Insassen dabei leicht verletzt wurden. Trotz des Unfalles wollte der Fahrer des Audi seine Fahrt fortsetzen, prallte dann jedoch gegen ein Verkehrsschild und kam zum Stehen.

Bei seiner sich anschließenden Festnahme leistete der 35-Jährige Widerstand. Bei dem 35-Jährigen wurde dann eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

