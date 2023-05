Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Betrunken über Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Externsteiner Straße in Richtung Horn. Beim Linksabbiegen auf die Mittelstraße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel, wobei die Beschilderung auf der Insel völlig zerstört wurde. Trotz erheblicher Beschädigungen an seinem Fahrzeug flüchtete der Mann mit seinem Pkw auf den Parkplatz eines Discounters an der Mittelstraße, wo er durch Polizeibeamte angetroffen wurde. Obwohl er seine Beteiligung abstritt, konnte anhand der Fahrzeugbeschädigungen und an der Unfallstelle zurückgebliebener Fahrzeugteile zweifelsfrei seine Beteiligung nachgewiesen werden. Da der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Fahrer keinen besitzt. Da der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen. Über seinen weiteren Verbleib entscheiden nun Staatsanwaltschaft und Gericht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05231 - 6090 bei der Polizei in Detmold.

