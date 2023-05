Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Alkoholisiert mit Pkw in Bachlauf gefahren

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 23.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Oerlinghausen mit seinem 3er BMW die Straße "Im Schmeltebruch" in Richtung der Straße "An der Windwehe". In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, rutschte eine 5 m tiefe Böschung hinab und kam schwer beschädigt im Bachlauf der Windwehe zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten dann schnell fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheines angeordnet sowie ein Strafverfahren gegen den 25-jährigen eingeleitet. An seinem Pkw entstand geschätzt ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrweise des Pkw vor dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

