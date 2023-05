Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 23.00 Uhr überraschte eine Hausbewohnerin in der Florence-Nightingale-Straße drei unbekannte männliche Personen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, die sich offenbar an dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Sie verwies die Männer aus dem Haus und nahm die Fahrräder, von denen eines ihrem Sohn gehört, vorsichtshalber mit in ihre Wohnung. Etwa zehn Minuten später hörte sie verdächtige Geräusche an der Terrassentür ihrer Wohnung. Bei der Nachschau traf sie wiederum auf die drei Männer, die gerade versuchten, die Jalousien der Tür hochzuschieben. Als sie die Personen ansprach, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Zur Beschreibung kann nur gesagt werden, dass die Personen alle zwischen 175 und 180 cm groß und alle dunkel bis schwarz gekleidet waren. Mindestens zwei der Männer trugen schwarze Kapuzenpullis, deren Kapuzen die Männer über den Kopf gezogen hatten. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell