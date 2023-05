Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Torsten Köppe neu im Blomberger Bezirksdienst.

Polizeihauptkommissar Torsten Köppe ist seit dem 1. Mai 2023 offiziell Bezirksdienstbeamter des Bereiches Blomberg. Sein genauer Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die Stadt Blomberg sowie die umliegenden kleinen Ortsteile, begrenzt im Süden durch den Ortsteil Reelkirchen, im Osten durch Eschenbruch und im Westen durch Donop.

Mit dem Ziel, das Vertrauensverhältnis zur Bevölkerung und Einrichtungen in seinem Bereich weiter zu intensivieren, tritt der Polizeihauptkommissar in die Fußstapfen seines Vorgängers Polizeihauptkommissar Frank Marohn. Dieser war sechs Jahre lang ein wichtiger Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger und Netzwerkpartner in Blomberg und verabschiedete sich Ende April nun in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Torsten Köppe möchte die erfolgreiche Netzwerksarbeit fortsetzen und setzt dabei besonders auf Präsenz. Er ist unter der Adresse Bahnhofstraße 35 in Blomberg anzutreffen, wenn er nicht gerade im Bezirk unterwegs ist, und auch telefonisch unter der Nummer (05235) 9693-1671 zu erreichen. (In dringenden Notfällen wählen Sie jedoch bitte immer den Notruf unter der 110, da der Bezirksdienst nicht 24 Stunden täglich im Einsatz ist.)

Der Polizeihauptkommissar begann seine Karriere bei der Polizei im Jahr 1989 mit der Ausbildung. Nach der Ausbildung war er ein halbes Jahr lang in der Stabshundertschaft in Wuppertal und anderthalb Jahre in der Einzeldiensthundertschaft tätig. Anschließend war er von 1994 bis 1996 in Solingen eingesetzt, bevor er 1996 nach Lippe zurückkehrte. Seitdem verrichtete er seinen Dienst auf der Polizeiwache in Lemgo.

Neben seiner Arbeit bei der Polizei fährt der 50-jährige Familienvater und Sportbegeisterte gerne Fahrrad oder geht wandern. Er stammt aus Barntrup und freut sich darauf, mit der Bevölkerung und Einrichtungen in seinem Bereich zusammenzuarbeiten, um für ein sicheres und vertrauensvolles Zusammenleben in Blomberg zu sorgen.

