POL-LIP: Bad Salzuflen. Gemeinsame Presseinformation der Stadt Bad Salzuflen und der Kreispolizeibehörde Lippe - Erfolgreicher Einsatz gegen illegales Glücksspiel.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (12.05.2023) kontrollierte das Ordnungsamt der Stadt Bad Salzuflen mit Unterstützung der Kreispolizeibehörde Lippe und dem Hauptzollamt Bielefeld zwei Objekte in der Wenkenstraße und im Pfarrkamp nach der Spielverordnung und auf baurechtlichen Bestimmungen.

In der Wenkenstraße wurden sieben Glücksspielautomaten sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet. Im Pfarrkamp herrschte bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Objekt reger Gaststättenbetrieb. Es wurden fünf illegale Glücksspielautomaten fest- und sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem besteht der Verdacht auf Schwarzarbeit und Aufenthaltsverstöße in zwei Fällen. Die Ermittlungen dauern an.

Für den Gaststättenbetrieb im Objekt im Pfarrkamp lag keine Konzession vor, daher wurde die Örtlichkeit geräumt und auf Anordnung des Ordnungsamtes auf Dauer geschlossen.

