Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Vellberg: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagmorgen gegen 04 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann die K2603 von Unteraspach kommend in Richtung Großaltdorf. In einer Kurve kam er mit seinem Mitsubishi auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Hierbei entstand an seinem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem geparkten Opel auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Schenkenseestraße. Daraus entwendete er zwei Smartphones, sowie eine Armbanduhr und einen geringen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Satteldorf: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagnacht gegen 23:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer die B290 von Satteldorf in Richtung Bad Mergentheim. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der 26-Jährige ins Schleudern und krachte gegen die Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Glätteunfall

Am Samstag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi die Spitalstraße, welche in die Lange Straße mündet. Dabei rutschte der PKW aufgrund der Witterung von der Fahrbahn und verursachte Sachschaden an einem Verkehrsschild und an einer Mauer. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens liegt bei mehreren tausend Euro.

Crailsheim: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 21:40 Uhr die Haller Straße von Roßfeld kommend in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe eines dortigen Autohauses beschleunigte er sein Fahrzeug. In der Folge kam sein Fahrzeug ins Schlenkern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einer Litfaßsäule. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn schneebedeckt und das Fahrzeug war lediglich mit Sommerreifen ausgestattet. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

