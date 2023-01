Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle - Schlägerei - Straßenraub

Aalen (ots)

Essingen: Frontalzusammenstoß aufgrund Schneeglätte

Auf der Landstraße 1080 zwischen Essingen und Forst ereignete sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Gegen 14.30 Uhr geriet eine 50-jährige Hyundai-Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und stieß frontal in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem Pkw VW Touran eines 76-Jährigen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro. Die Landstraße war für die Bergung der Pkws und Versorgung der Verletzten für ca. 30 Minuten beidseitig gesperrt.

Mögglingen: Frontalzusammenstoß aufgrund Schneeglätte

In der Heubacher Straße kollidierte am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr eine 20-jährige Ford-Fahrerin mit einem entgegenkommenden Pkw. Aufgrund winterglatter Fahrbahn war die Fahrzeuglenkerin des Fiesta ins Rutschen gekommen und frontal in den Gegenverkehr geprallt. Dort beschädigte sie den Ford Focus einer 39-Jährigen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von je 7.000 Euro.

Neresheim: Klingelputz mit Folgen

Ein Klingelstreich mit seinen Freunden hatte am Samstag keinen guten Ausgang für einen 12-jährigen Jungen aus Neresheim. Dieser war gegen 12.15 Uhr in der Panoramastraße unterwegs und klingelte an verschiedenen Häusern. Von einem heimkommenden Hausbesitzer erwischt, rannten die Jungen davon. Der Hausbesitzer verfolgte die Jungs mit seinem Pkw. Offenbar wollte der Hausbesitzer einem der Jungen den Weg abschneiden und erfasste hierbei den flüchtenden 12-Jährigen am Bein. Der verantwortliche 51-jährige Fahrer stieg kurz aus, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Der verletzte Junge musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Ellwangen: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Sonntagmorgen um 4.15 Uhr eskalierte in der Bahnhofstraße ein Streit zwischen sechs Personen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Zwischen den beiden Parteien kam es zuvor zu Beleidigungen. Hierbei hatten sich drei junge Männer auf dem Gehweg der Siemensbrücke befunden und wurden aus einem Taxi heraus von drei unbekannten Personen angesprochen. Nachdem es zu Beschimpfungen kam, stiegen die Fahrgäste aus. Es entwickelte sich eine Schlägerei mit allen Beteiligten. Im Anschluss stiegen die Täter wieder ein und fuhren mit dem Taxi davon. Die Polizei Ellwangen bittet um Hinweise zur Tat oder den beteiligten Personen unter der Rufnummer 07961/ 9300. Die gesuchten Schläger sollen ca. 25 Jahre alt sein. Ein Täter wird konkret beschrieben mit: 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, lange braune Haare zum Pferdeschwanz gebunden, südländische Erscheinung, normale Statur, vermutlich Dreitagebart.

Aalen: 16-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Nach einem Raubüberfall in der Alten Heidenheimer Straße werden dringend Zeugen zum Vorfall gesucht. Samstagabend um 20.20 Uhr wurde am Skatepark ein 16-jähriger Jugendlicher von mehreren Unbekannten niedergeschlagen. Am Boden liegend wurde ihm das Handy aus der Tasche gezogen und entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, die Polizei Aalen unter der Rufnummer 07361/ 5240 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell