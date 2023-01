Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfälle - Zweiradfahrer widersetzt sich - Tankstelle überfallen - Einbrüche - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Weinstadt: Autofahrer bei Unfall auf der B29 schwer verletzt

Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe Endersbach kam er auf die rechte Fahrspur und kollidierte dort mit dem Opel eines 52 Jahre alten Autofahrers. Anschließend prallte der Opel gegen die rechte und der Caddy gegen die linke Schutzplanke. Der Unfallverursacher zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Korb: Unfallflucht

In der Nacht auf Sonntag im Zeitraum zwischen Mitternacht und 1 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Kleinheppacher Weg einen geparkten Ford auf der linken Fahrzeugseite und fuhr anschließend weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Von Straße abgekommen

Eine 37 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 0:40 Uhr die L1225. Auf der vereisten Fahrbahn kam sie auf Höhe Unterberken alleinbeteiligt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und schließlich in einer Grünfläche zum Stehen. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Plüderhausen: Zweiradfahrer unter Drogeneinfluss widersetzt sich Polizeibeamten

Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde am Sonntagabend gegen 22:25 Uhr im Hölderlinweg einer Kontrolle unterzogen, nachdem sich der Verdacht ergeben hatte, dass er ein Kleinkraftrad unbefugt und ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein in Gebrauch genommen hatte. Als er aufgefordert wurde, den Schlüssel auszuhändigen, griff er einen der Beamten an, woraufhin er zu Boden gebracht wurde. Auch hiergegen wehrte sich der Jugendliche massiv und beleidigte die Polizisten. Bei seiner Durchsuchung wurde zudem Marihuana aufgefunden. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der 15-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Winterbach: Tankstelle überfallen

Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr wurde eine Tankstelle in der Ritterstraße überfallen. Eine maskierte Person betrat den Shop, als keine weiteren Kunden sich im Geschäft aufhielten. Sie bedrohte mit einem unbekannten Gegenstand, den sie für kurze Zeit in der Hand hielt und später wieder in ihre Jackentasche steckte, die 25-jährige Angestellte und forderte Bargeld. Der unbekannte Tatverdächtige erbeutete mehrere hundert Euro und flüchtete nach dem Geschehen. Die Angestellte blieb unverletzt. Die geflüchtete Person wurde wie folgt beschrieben: Sie war ca. 170 cm groß, trug eine sogenannte "Anonymous-Maske", schwarze Jogginghose und eine weiße Kapuzenjacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere sachdienliche Hinweise. Insbesondere Wahrnehmungen vor und nach dem Tatereignis, in Bezug auf Personen und Fahrzeug im Umfeld des Tatorts, sind von besonderer Bedeutung. Eingehende Hinweise werden unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen.

Aspach: Rote Ampel missachtet

Ein 31-jähriger Fahrer eines Fiat-Ducato befuhr am Sonntag gegen 14.30 Uhr die L 1115 in Richtung Autobahn und missachtete an der Kreuzung Schöntaler Straße (sog. Friedhofskreuzung) eine rote Ampel. Er stieß daraufhin mit einem querenden Pkw Audi zusammen, wobei sich der 19-jährige Autofahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzten. Es entstand etwa 12.000 Euro Sachschaden. Bei dem Unfall war sowohl der Rettungsdienst als auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Fellbach: In Auto eingebrochen

In der Sebastian-Bach-Straße wurde zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in einen geparkten Pkw VW Tiguan eingebrochen. Wie sich feststellen ließ, wurde aus dem Auto lediglich ein paar Packungen Zigaretten und Feuerzeuge entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: In Kiosk eingebrochen

Am Montag kurz nach 1 Uhr wurde beim Bahnhof in einen Kiosk eingebrochen. Wie sich herausstellte, sind die Täter gewaltsam in das Geschäft eingedrungen und haben aufgefundenes Bargeld und vermutlich Zigaretten entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Freitagabend kurz nach 18 Uhr kam es auf der Korber Höhe zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde ein 19-Jähriger hierbei leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

