Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 16.00 und 17.30 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Küchenfenster in ein Wohnhaus an der Heerstraße in Waddenhausen ein. Sie durchsuchten das Gebäude und entwendeten Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heerstraße aufgefallen sind, melden ihre Beobachtungen bitte der Polizei unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell