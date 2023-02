POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Pelm (ots) - Am 16.02.2023 gegen 15:20 Uhr führte ein 63-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein eine Fahrzeugkombination bestehend aus einem Zugfahrzeug und einem Anhänger im öffentlichen Straßenverkehr auf der B 410 in Pelm, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

