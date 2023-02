Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in das Augustinerkloster

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein oder mehrere noch unbekannte Täter gelangten gewaltsam in der Nacht vom 18. zum 19. Februar in das Augustinerkloster in der Jüdenstraße. Dort wurden mehrere Räume, welche zum Teil ebenfalls mit Gewalt geöffnet wurden, durchsucht und ein geringer Betrag an Bargeld entwendet. Die Gothaer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche zur Tatzeit Auffälligkeiten im und am Kloster bemerkt haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 03621/781124 bei der Polizei Gotha. Bezugsnummer 0046773/2023. (av)

