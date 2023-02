Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht unterwegs

Landkreis Gotha (ots)

Zwei Pkw-Fahrer, welche ihre Fahrzeuge unter Einfluss von Alkohol oder Drogen führten, konnten in der Nacht von Samstag zu Sonntag von Beamten der Polizei Gotha festgestellt werden. Bei einer Allgemeinen Verkehrskontrolle in der Gothaer Straße in Waltershausen am frühen Sonntagmorgen gegen 02.15 Uhr konnte bei einem 54-jährigen BMW-Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,84 Promille festgestellt werden. Eine knappe halbe Stunde später kontrollierten Polizeibeamte in der Friedrichstraße in Gotha einen 25-jährigen Mazda-Fahrer. Bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv an, so dass eine Blutentnahme zu Beweiszwecken folgte. Beide Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (av)

