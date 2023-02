LPI-GTH: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Dachwig - Landkreis Gotha (ots) - Ein Werbeanhänger, welcher in der Bahnhofstraße abgestellt war, war Ziel eines oder mehrere Vandalen. Am Samstagmittag erfuhr die Polizei in Gotha, dass u. a. an dem Anhänger ein Reifen zerstochen und ein angebrachtes Plakat zerschlitzt wurden. Zudem wurden ein Rücklicht sowie ein Schutzblech beschädigt. Die Schadenshöhe belief sich auf ca. 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen ...

mehr