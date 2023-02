Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kellerabteil - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen unbekannte Täter in den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses, in der Oehrenstecker Straße ein. Nachdem die Täter den Keller gewaltsam geöffnet hatten, entnahmen sie einen Flachbildfernseher im Wert von ca. 200 Euro. Während der Ermittlungen vor Ort erfolgte ein Hinweis zu einer weiteren Straftat. Hierbei wurde durch unbekannte Täter ein Fahrrad Mountainbike Conway aus einem Gemeinschaftskeller entwendet. Der Wert des Fahrrades wurde mit ca. 400 Euro beziffert. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, sich telefonisch (03677/601124) mit der Polizei, unter Nennung der Bezugsnummer 0046841/2023, in Verbindung zu setzen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell